Минск, , 13:36 — REGNUM Духовная близость между людьми Белоруссии и России, а не только меркантильный интерес лежит в основе решения официального Минска развивать сотрудничество с Псковской областью. Об этом 28 сентября в резиденции белорусского президента заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, наши люди всё равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Белоруссию и наоборот. И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет», — сказал Лукашенко.

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Ведерников заявил о необходимости придать новый импульс развитию экономики, констатировав: «Белоруссия является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером. На долю этого партнерства приходится 35% товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование. Из-за мировой эпидемиологической ситуации в этом году у нас товарооборот снизился почти на 20%».

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