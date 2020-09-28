Москва, , 13:36 — REGNUM Россия не планирует повышать свою боеготовность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представители СМИ спросили о возможном повышении боеготовности в контексте обострения конфликта в Карабахе. Песков ответил, что на сегодняшний день речи о военных опциях нет.

Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин пока не контактировал с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, но в случае необходимости российский лидер готов к переговорам с азербайджанским руководством.

Песков уточнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вступил в постоянный контакт с главами МИД конфликтующих сторон с первых же часов военных действий.

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