Москва, , 13:36 — REGNUM Россия и Турция находятся в полном контакте по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил 28 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представителя Кремля спросили, планируются ли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с боестолкновениями в Нагорном Карабахе. Песков напомнил, что 27 сентября российская и турецкая стороны контактировали по линии МИД.

«Поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле подчеркнули необходимость прекращения огня в Нагорном Карабахе и урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном в политико-дипломатическом русле.

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