Киев, , 13:46 — REGNUM Представитель аналитического центра «Atlantic council», шведский экономист Андерс Аслунд покинул наблюдательный совет украинской госкомпании «Укрзализныця». Об этом он заявил в комментарии изданию «Новое время Бизнес».

«С июня 2018 года я был независимым членом наблюдательного совета «Укрзализныци». Я был благодарен за оказанную честь и работал в меру своих способностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку», — рассказал Аслунд.

По его словам, членам наблюдательного совета «ничего не платят» с апреля 2020 года.

«После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета», — прокомментировал экономист.

Он напомнил, что вопрос о зарплатах членов наблюдательных советов государственных компаний поднял президент Украины Владимир Зеленский. По его инициативе Верховная рада ограничила максимальный размер выплат до примерно $1700 в месяц, отметил он.

«С этим ограничением всё было не так. Оно имеет обратную силу, что противоречит элементарному праву. Оно нарушило наши трудовые договоры», — подчеркнул Аслунд.

Эксперт добавил, что решение Рады приводит к потере украинскими компаниями наиболее талантливых сотрудников.

«Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление… От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался), мы получаем только оскорбления и препятствия», — подытожил экономист.

Напомним, ранее представители МВФ выразили беспокойство в связи с ограничением зарплат членов наблюдательных советов украинских государственных компаний, среди которых много иностранцев.

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