Киев, 28 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Представитель аналитического центра «Atlantic council», шведский экономист Андерс Аслунд покинул наблюдательный совет украинской госкомпании «Укрзализныця». Об этом он заявил в комментарии изданию «Новое время Бизнес».
По его словам, членам наблюдательного совета «ничего не платят» с апреля 2020 года.
Он напомнил, что вопрос о зарплатах членов наблюдательных советов государственных компаний поднял президент Украины Владимир Зеленский. По его инициативе Верховная рада ограничила максимальный размер выплат до примерно $1700 в месяц, отметил он.
Эксперт добавил, что решение Рады приводит к потере украинскими компаниями наиболее талантливых сотрудников.
Напомним, ранее представители МВФ выразили беспокойство в связи с ограничением зарплат членов наблюдательных советов украинских государственных компаний, среди которых много иностранцев.
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