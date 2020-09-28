Джакарта, , 13:27 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо побеседовал с доктором Фейсалом Ризал Матондангом о повседневной деятельности медицинского персонала, отвечающего за лечение пациентов с COVID-19, сообщает Antara.

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Доктор рассказал о повседневной деятельности и рисках врачей и медицинских работников, участвующих в реагировании на пандемию.

«Сегодня я впервые вошел в больницу после того, как прошел курс лечения. Я подвергся воздействию COVID-19, поэтому я прошел все виды лечения», — заявил Фейсал Ризал Матонданг.

В разговоре с президентом Фейсал Ризал Матонданг заявил, что его повседневная деятельность связана с заботой о пациентах, в том числе с усилиями по уделению внимания пациентам, которые сталкиваются со скукой во время изоляции и лечения в больнице.

«Представляю, как тяжело бороться с COVID-19», — заявил президент.

«Я выражаю свою благодарность, высокую оценку тяжелой работы врачей и медицинского персонала, которые борются с пандемией», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии издаст указ в качестве правовой основы для закупки вакцины от COVID-19.

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