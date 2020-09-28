Москва, , 13:24 — REGNUM Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны остановить огонь, а не разбираться, кто прав, а кто виноват. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Считаем, что боевые действия должны быть немедленно прекращены», — сказал представитель Кремля. По его словам, конфликт необходимо урегулировать в политико-дипломатическом русле.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян выразил надежду на то, что Москва сумеет остановить эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе.

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