Берлин, , 13:24 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе навестила находящегося в клинике Charite российского блогера Алексея Навального, содержание их разговора не разглашается. Об этом 28 сентября сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

«Да, я могу подтвердить факт встречи Меркель с Навальным», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, отметил Зайберт, речи о «тайном визите» канцлера в клинику не идет, но правительство ФРГ в принципе не сообщает о частных встречах Меркель.

Напомним, ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в режиме «сверхсекретности» навещала российского блогера Алексея Навального в берлинской клинике Charite, где он проходил лечение якобы от отравления.

По данным издания, этим «необычным жестом» канцлер подчеркнула солидарность германского правительства с оппозиционным блогером.

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