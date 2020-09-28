Аддис-Абеба, , 13:30 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что ГЭС «Возрождение» на Голубом Ниле не навредит Египту и Судану. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Ахмеда на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, правительство Эфиопии, на долю которой приходится более 85% водных ресурсов реки Нил, не намеренно причинять ущерб странам, находящимся ниже по течению, посредством реализации самого масштабного в Африке гидроэнергетического проекта.

«Я хочу совершенно ясно заявить, что у нас нет намерения причинять вред этим странам», — заявил Абий Ахмед представителям 193 государств — членов ООН.

Премьер-министр подчеркнул, что Эфиопия уделяет пристальное внимание проблемам, поднятым странами ниже по течению в ходе продолжающихся переговоров по порядку запуска и эксплуатации ГЭС на Ниле при посредничестве Африканского союза (АС).

«Мы твердо привержены решению проблем стран нижнего течения реки и достижению взаимовыгодных результатов в контексте процесса, возглавляемого АС», — сказал он.

Абий утверждал, что проект плотины стоимостью 4,8 миллиарда долларов США, который станет крупнейшим в Африке, будет способствовать сохранению водных ресурсов. Он подчеркнул, что плотина позволит сохранить водные ресурсы, «которые в противном случае были бы потеряны из-за испарения в лежащих ниже по течению» Судане и Египте.

«Мы в основном работаем над тем, чтобы удовлетворить наш спрос на электроэнергию за счет чистой энергии», — сказал он.

Ахмед также предупредил о кризисах, включая нашествие пустынной саранчи, изменение климата и пандемию коронавируса, которые создают непосредственную угрозу для средств к существованию миллионов жителей Эфиопии.

«Нет более яркого напоминания о необходимости срочных действий, чем разрушительные последствия изменения климата, которые мы наблюдаем в различных частях мира», — отметил Ахмед, лауреат Нобелевской премии мира.

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