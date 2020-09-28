Минск, , 13:21 — REGNUM Эммануэлю Макрону и не снилось то, через что провёл свою страну Александр Лукашенко, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 сентября, комментируя острые заявления, которыми обменялись президенты Франции и Белоруссии.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Макрон в интервью местным СМИ посоветовал Лукашенко уйти в отставку. Президент Белоруссии в ответ заявил, что по той же логике сам Макрон должен был уйти со своего поста еще два года назад. Также Лукашенко предложил Минск в качестве площадки, где президент Франции сможет передать власть «желтым жилетам» или другим группам протестующих.

« Своими новыми заявлениями по Белоруссии президент Франции лишь подтвердил две неприглядные черты современной европейской и, шире, западной политики. Первая из них — делание заявлений ради заявлений. Или, другими словами, сотрясание воздуха вместо действенной политики. Вторая — это неспособность соотнести то, что тот или иной европейский политик произносит в адрес кого-то в другой части света, с тем, что он делает сам, что происходит в его стране, что происходит у его союзников.

Александр Григорьевич Лукашенко всё это тонко подметил и ясно выразил. То, через что провёл свою страну президент Белоруссии с 1994 года, Эммануэлю Макрону, родившемуся в 1977 году , и не снилось. Он действительно пока ещё молодой политик, по-серьёзному не битый. Но главное не это. Главное заключается в том, что Макрон — политик несамостоятельный, подначальный. Он ставленник известных сил, он действует в рамках определённых границ.