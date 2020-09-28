Киев, , 13:10 — REGNUM С момента начала избирательной кампании местных выборов на Украине полиция зарегистрировала 1311 сообщений, связанных с этим процессом.

Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба украинского МВД, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, в единый реестр официально внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях, из которых 61 связано с нарушением избирательного законодательства, 55 — с избирательным процессом. Также составлено 114 протоколов о совершении административных правонарушений.

Отмечается, что за последние сутки полиция открыла семь уголовных дел из-за нарушения избирательного процесса, при том, что поступило 50 заявлений о возможных нарушениях. Отмечается, что больше всего сообщений о возможных нарушениях за сутки поступило в Киевской области и в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября, а 5 сентября в стране официально началась избирательная кампания. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков неоднократно публично выступал с заявлениями о том, что ведомство не допустит нарушений избирательного процесса.