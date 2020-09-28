Москва, , 12:53 — REGNUM Телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены вопросы предметной кооперации в сфере здравоохранения и в том числе — ситуация с новым коронавирусом, провел президент России Владимир Путин со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе разговора стороны дали положительную оценку поступательному развитию связей двух стран за минувшие три десятилетия и выразили настрой на углубление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, во время обмена мнениями по актуальным вопросам повестки дня лидеры обеих стран высказались в пользу своей приверженности комплексному политико-дипломатическому урегулированию проблем на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун прибыл с визитом в США.