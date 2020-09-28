Париж, , 12:58 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в Литву, где планирует подтвердить свою поддержку белорусским гражданам, принимающим участие в протестах против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает Le Figaro.

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Журналист отмечают, что Макрон проведет в Литве два дня — 28 и 29 сентября. Эта поездка — ответ на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Франция, другие европейские страны, а также Россия должны выступить посредниками в урегулировании политической ситуации в Белоруссии.

Напомним, 27 сентября Макрон заявил изданию Le Journal du Dimanche, что Лукашенко должен уйти со своего поста, поскольку «не понимает логику демократии».

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