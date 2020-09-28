Киев, , 12:52 — REGNUM Все министерства и ведомства Украины, задействованные в расследовании авиакатастровы под Чугуевом Харьковской области, должны в кратчайшие сроки выяснить её причины. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета, сообщил 28 сентября парламентский телеканал Рада.

Он выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе, а также обратился ко всем структурам, задействованным в расследовании обстоятельств трагедии.

«Обращаюсь ко всем участвующим в этом процессе министерствам и ведомствам… приложить максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки мы получили объективную информацию о том, что случилось», — заявил Разумков.

После этих слов Разумков и участники согласительного совета парламента почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 25 сентября под Чугуевом разбился самолёт Ан-26, на борту которого находились 27 человек, в основном курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ. Выжить удалось одному из них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины Олег Уруский заявил о том, что специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев упавшего самолёта.

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