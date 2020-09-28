Варшава, , 12:46 — REGNUM 26 сентября в Варшаве завершился очередной раунд переговоров между правящей партией «Право и справедливость» с иными правыми партиями республики по поводу сохранения коалиции. Встреча завершилась подписанием нового коалиционного соглашения. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Это соглашение является основой для дальнейшей работы в ближайшие три года. Все противоречия должны быть урегулированы, чтобы Польша лучше развивалась экономически и имела большее значение на международной арене», — прокомментировал принимавший в переговорах участие заместитель министра по климату Иренеуш Зыска.

Кроме того, по словам Зыски, переговоры прошли настолько удачно, что сторонам удалось затронуть и иные темы. Например, определены рамки энергетической политики Польши до 2040 года, которые были одобрены профсоюзом шахтеров.

Напомним, существование коалиции «Объединенные правые» было поставлено под угрозу в связи с разными подходами её участников к поправкам в Закон о защите животных. 17 сентября в Сейме прошло голосование по поводу данных поправок. Нововведение поддержали 176 депутатов от «Право и справедливость», однако все члены входящей с ней в коалицию партии «Солидарная Польша» проголосовали против поправок. Не поддержала инициативу союзников и партия «Согласие»: 15 депутатов воздержались, а двое проголосовали против.

После данного события представители «Право и справедливость» подчеркивали, что «коалиции пришел конец», а также приостановлено взаимодействие партий по вопросу правительственных реформ.