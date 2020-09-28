Баку, , 12:44 — REGNUM Власти Азербайджана считают обострение конфликта на границе с Арменией в Нагорном Карабахе «отечественной войной». Об этом 28 сентября заявил на брифинге помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

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«Для нашего народа это отечественная война. Такие события случаются в судьбе каждого народа», — сказал помощник азербайджанского лидера.

Также он указал, что в связи с этим в Баку хотели бы знать «настоящую позицию» других стран по данной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что в Ереване надеются на то, что Россия сумеет остановить нынешнюю эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе.