Сеул, , 12:43 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послом Австралии в Южной Корее Джеймсом Чхве 28 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, стороны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом и пути развития двустороннего сотрудничества в потскоронавирусную эпоху.

Отмечается, что в рамках встречи стороны также обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах, ситуацию на Корейском полуострове, а также выразили надежду на активное сотрудничество частного сектора в рамках проекта по разработке вакцины и лекарств от коронавируса.