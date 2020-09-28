Минск, , 12:31 — REGNUM Делегация Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым работает 28 сентября в Белоруссии. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе правительства Омской области.

Уточняется, что омская делегация возложила венок к монументу Победы в Минске. Также, по сообщениям омских массмедиа, ожидается, что Александр Бурков встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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