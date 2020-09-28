Москва, , 12:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин позитивно оценили развитие связей между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Дана позитивная оценка поступательному развитию российско-южнокорейских связей за прошедшие три десятилетия и выражен обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили приверженность комплексному политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова.