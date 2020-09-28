Минск, , 12:30 — REGNUM Александр Лукашенко до президентских выборов в Белоруссии накачивал чиновников республиканского уровня антироссийской пропагандой. Об этом 25 сентября в эфире украинского телеканала «Украина» во время шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил сбежавший в Польшу бывший белорусский министр и посол Павел Латушко.

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Он оценил договороспособность Лукашенко в нынешних условиях, основываясь на двух примерах, отметив: «Мне не всегда понятна риторика некоторых иностранных государств, которые говорят, что не стоит закрывать дверь, что необходимо проводить диалог, и поэтому Лукашенко не будет включён в санкционный список. Но на это — вопрос: вы действительно убеждены, что с человеком, который бегает с автоматом вокруг президентского дворца, даёт оружие в руки пятнадцатилетнему сыну, действительно можно о чём-то говорить и договариваться?»

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«Мы помним, до выборов главным врагом была Россия. Нас всех руководителей республиканского уровня собирали на закрытые совещания, на которых очень жёстко и принципиально доказывали, что главный враг — это Россия, мы должны её бояться, она готовит в ходе выборов спецоперацию по смещению Лукашенко. Сейчас главным врагом стал Запад, Украина, США, а главным другом — Россия. Разве с таким человеком в принципе о чём-то можно договариваться, который утром, к вечеру меняет свою точку зрения?», — сообщил Латушко, участвовавший в таких совещаниях.

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Он констатировал нелегитимность не только президентских выборов 2020 года, но и инаугурации Александра Лукашенко, сделав такой вывод: «То бишь это означает, что у нас нет главы государства, начиная с этой недели».

Напомним, Павел Латушко был ключевым координатором русофобской политики «белорусизации», санкционированной Александром Лукашенко. О преступном характере этой политики говорили и писали многие белорусские эксперты и общественные деятели. Лукашенко санкционировал расправу над такими критиками — так появилось сфабрикованное уголовное «дело регнумовцев», по которому три белорусских публициста получили по пять лет лишения свободы. Единомышленники Латушко горячо приветствовали аресты и требовали жёсткого обвинительного приговора.