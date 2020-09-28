Тбилиси, , 12:35 — REGNUM Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) перед предстоящими выборами в парламент будут участвовать в спорах только с представителями правящей партии «Грузинская мечта». Сообщение об этом 28 сентября распространила пресс-служба ЕНД.

«Мы не считаем оппозиционные партии своими соперниками. Они наши будущие союзники. Единственный конкурент — правящая партия. С сегодняшнего дня «Единое национальное движение» перестанет участвовать в дебатах с оппозиционными партиями», — говорится в заявлении партии.

В нем также отмечается, что члены в ЕНД приняли такое решение, несмотря на то, что ранее подвергались нападкам со стороны других оппозиционных партий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. По данным социологических опросов, созданный «Единым национальным движением» блок «Сила в единстве» является наиболее популярной политсилой в оппозиции, но заметно уступает «Грузинской мечте».

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