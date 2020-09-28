Москва, , 12:27 — REGNUM В Ереване надеются на то, что Россия сумеет остановить нынешнюю эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

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"Я надеюсь, что удастся России приостановить эту войну и посадить стороны за стол переговоров под эгидой России, сопредседателя Минской группы», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».

Кроме того, посол Армении отметил, что российская сторона всегда занимала в ситуации в Нагорном Карабахе взвешенную и сбалансированную позицию и теперь также в этом заинтересована, о чем говорят телефонные переговоры российского руководства на самом высшем уровне и призывы России о прекращении военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои, так как азербайджанская сторона с наступлением утра продолжила военные действия.