Сеул, , 12:21 — REGNUM 27 сентября Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун прибыл с визитом в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В ходе встречи с журналистами в аэропорту представитель Южной Кореи отметил, что в ходе встречи с заместителем госсекретаря Стивеном Биганом будут обсуждаться совместные действия Сеула и Вашингтона в ответ на убийство южнокорейского государственного служащего северокорейскими военными, а также недавний призыв президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина документально зафиксировать прекращение Корейской войны (1950−1953 гг.).

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Напомним, что 16 сентября США с визитом посетил начальник Управления национальной безопасности Ким Хён Чжон.

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