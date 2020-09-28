Москва, , 12:16 — REGNUM В Нагорном Карабахе в ходе боёв с военными Азербайджана с армянской стороны погибли около 30 человек, заявил 28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян.

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«По жертвам есть различные данные. По последним данным, у армянской стороны около 30 жертв. Это в основном военнослужащие», — сказал он в эфире «Эха Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тоганян заявил, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе принимают участие турецкие боевики, переброшенные из Сирии.

Армянский посол сказал, что Турция должна прекратить агрессивное вмешательство в дела региона. Тоганян добавил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха требует быстрого вмешательства сопредседателей минской группы ОБСЕ.

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