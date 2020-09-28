Москва, , 12:13 — REGNUM Следственный комитет РФ представил фильм, посвященный памяти своих сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Как отмечается в аннотации к картине, «риск стать жертвой преступника — неотъемлемая часть профессии следователя… Криминал в борьбе против законности и справедливости не останавливается ни перед чем. И, как это часто бывает, мстит самым принципиальным и неподкупным».

Как отмечают в СК РФ, здесь «не только бережно сохраняют память о погибших при исполнении служебного долга, но и помогают их родственникам. Многие сыновья погибших следователей уже решили пойти по стопам своих героических родителей».

«Мемориальная доска с высеченными золотом именами сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга, каждое утро встречает всех приходящих на службу в ведомство, — подчеркнули в СК РФ. — Это напоминание о том, что продолжительность жизни меряется не в годах, а в тех светлых делах, которые погибшие успели совершить».