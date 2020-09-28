Минск, , 12:12 — REGNUM Россия и Белоруссия договорились о более активном сотрудничестве на уровне регионов. Об этом 28 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым, передает агентство БелТА.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

"Мы договорились с президентом России, что активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что (часто об этом говорю, практически каждому губернатору) в свое время губернаторы спасли союз Белоруссии и России», — сказал он.

Также Лукашенко рассказал, что, по его мнению, во время последних лет правления в России президента Бориса Ельцина такой союз никому не нужен был, и тогда его сохранили и спасли российские губернаторы, которые пошли на прямые отношения регионов с Белоруссией.

«В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что белорусская сторона предложила начать производство самосвалов БелАЗ на территории России.