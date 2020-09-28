Воронеж, , 12:07 — REGNUM Владимир Ходырев избран председателем Воронежской городской думы пятого созыва, решение было принято 28 сентября на первом заседании гордумы нового созыва. Владимир Ходырев возглавлял и гордуму предыдущего созыва.

Кандидатуру Ходырева поддержали 32 депутата, один проголосовал против. При этом сам Владимир Ходырев принимал участие в заседании гордумы по видеосвязи. Заместителем председателя городской думы избран Александр Провоторов, он занимал этот пост и в предыдущем созыве.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования 11−13 сентября из 36 мест в гордуме «Единая Россия» получила 25 мест (20 по одномандатным округам и пять по партсписку), пять мандатов получила КПРФ, три — «Справедливая Россия», по одному — ЛДПР и «Родина», также одно место получил кандидат-самовыдвиженец.