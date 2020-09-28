Новосибирск, , 12:06 — REGNUM В Новосибирской области возобновляют работу учреждения молодежной политики, гостиницы и солярии. Соответствующие документы одобрены на заседании регионального правительства сегодня, 28 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, возобновляется работа соляриев, салонов для снижения веса и похудения, гостиничного бизнеса, работа молодежных центров, а также проведение мероприятий с участием граждан в сфере выставочной деятельности, работа концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также проведение официальных спортивных соревнований с участием зрителей не более 50% от общей вместимости места проведения таких мероприятий.

При этом режим повышенной готовности на территории области продлён по 31 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 28 сентября, за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.

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