Нур-Султан, , 12:04 — REGNUM Прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть стороны за стол переговоров призвали представители армянской и азербайджанской диаспор в Казахстане, 28 сентября сообщает издание Informburo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Совместное заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе сделали председатель ассоциации азербайджанцев Казахстана Абилфас Хамедов и сопредседатель армянского культурного центра «Луйс» Наринэ Микаелян.

«Азербайджанцы и армяне Казахстана как один народ десятки лет мирно и в искреннем уважении живут на казахской земле», — говорится в совместном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что около 200 военнослужащих армии Нагорного Карабаха получили ранения во время боевых действия с Азербайджаном.

Читайте также: Армения назвала число раненых военнослужащих в Нагорном Карабахе