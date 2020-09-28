Новосибирск, , 11:58 — REGNUM В совете депутатов Новосибирска VII созыва на одну постоянную комиссию стало больше. Теперь их десять, вместо прежних девяти. Об этом ИА REGNUM сообщили в горсовете.

Так, начнёт свою работу комиссия по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

«Исключительной компетенцией совета депутатов города является контроль органов исполнительной власти, в частности мэрии Новосибирска и должностных лиц по вопросам местного значения. Ранее эта функция была размыта среди комиссий горсовета, — уточнил председатель постоянной комиссии Дмитрий Асанцев. — В новом созыве нами принято решение о создании новой профильной комиссии, которая замкнёт на себе функцию контроля. Это исключительное право представительного органа власти закреплено федеральным законом».

Речь идёт о рассмотрении отчетов Контрольно-счетной палаты, отчёта мэра перед внесением его на сессии, депутатских запросов и иные функции контроля.