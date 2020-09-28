Сеул, , 11:59 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с гибелью южнокорейского государственного служащего от рук северокорейских военных. Об этом глава государства сообщил 28 сентября в ходе заседания правительства.

Президент назвал данный инцидент «прискорбным и досадным» и извинился за то, что гражданам страны пришлось испытать шок.

Кроме того, Мун Чжэ Ин оценил извинения северокорейской стороны в связи с инцидентом, отметив, что таким образом глава КНДР Ким Чен Ын попытался не усугубить ситуацию и избежать разрыва межкорейских отношений, а также подчеркнул необходимость выяснения всех деталей инцидента и исключить возможность повторения подобных трагедий.

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Президент Южной Кореи выразил надежду на то, что этот трагический инцидент даст толчок к возобновлению межкорейского диалога и сотрудничества.