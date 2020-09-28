Ереван, 28 сентября 2020, 11:57 — REGNUM В зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. Азербайджанская сторона с наступлением утра продолжила военные действия, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян 28 сентября на брифинге.
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Утром ВС Азербайджана возобновили наступательные действия с применением тяжёлой артиллерии, бой интенсивный. Азербайджан наносит удары по населённым пунктам, под обстрелом — город Мартакерт. Армянская сторона 27 сентября заняла ряд новых позиций, указал Ованнисян.
Он добавил, что ранены около 200 армянских военнослужащих, часть из них перевезли в Ереван.
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