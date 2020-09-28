Джакарта, , 11:50 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Агентство по надзору за продуктами и лекарствами (BPOM) посетит место разработки вакцины от коронавируса, компанию Sinovac в Пекине (Китай), сообщает CNN Indonesia.

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«Это часть осторожности при подготовке вакцины для использования в Индонезии», — заявила Ретно Марсуди на пресс-конференции 28 сентября 2020 года.

«Поскольку клинические испытания Sinopharm и G42 проводились в ОАЭ, представители BPOM встретились с властями ОАЭ, и они согласились поделиться данными о клинических испытаниях, потому что обмен этими данными очень важен при использовании вакцин Sinopharm и G42», — отметила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, вакцинация в стране будет проводиться тщательно, а уполномоченным органом по контролю станет BPOM.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Ливане в сотрудничестве с коллегами из Сирии помогли 60 индонезийским гражданам вернуться на родину.

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