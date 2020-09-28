Москва, , 11:47 — REGNUM США срочно раздувают новые поводы для большого конфликта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что его очень потрясает, как именно Запад знал, что ему нужны будут для чего-то российский блогер Алексей Навальный и домохозяйка Светлана Тихановская, из которой надувают «президента» Белоруссии.

«Насколько же они хорошо знали, как эти ничтожные Навальный и Тихановская нужны будут им, что они вписаны в их обойму, чтобы они вот так начали их раскручивать лихорадочно с нуля», — заявил Кургинян.

Он отметил, что по степени ничтожности Навального, масштаб раскрутки его значимости напоминает раскрутку значимости эрцгерцога Франца Фердинанда, с убийство которого в Сараево формально началась Первая мировая война.

«Весь смысл заключается в том, что абсолютно ничтожная никому не нужная фигура вдруг вырастает в повод для глобального конфликта. А что нужно в этом Белоруссии, где все можно было бы 10 раз спустить на тормозах? Так нужно, так неймётся, что из этой женщины, которая явно не Жанна д’Арк, из нее [Тихановской] пытаются что-нибудь создать такое, чтобы опять превратить эту фигуру в источник глобального конфликта», — продолжил Кургинян.

Он также добавил, что кому-то очень неймётся этот конфликт развязать, а заодно и снизить рейтинг президента США Дональда Трампа, используя для этого эпидемию нового коронавируса, которая, в свою очередь, решает также задачу разжигания конфликта с Китаем.