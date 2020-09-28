Москва, 28 сентября 2020, 11:47 — REGNUM США срочно раздувают новые поводы для большого конфликта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что его очень потрясает, как именно Запад знал, что ему нужны будут для чего-то российский блогер Алексей Навальный и домохозяйка Светлана Тихановская, из которой надувают «президента» Белоруссии.
Он отметил, что по степени ничтожности Навального, масштаб раскрутки его значимости напоминает раскрутку значимости эрцгерцога Франца Фердинанда, с убийство которого в Сараево формально началась Первая мировая война.
Он также добавил, что кому-то очень неймётся этот конфликт развязать, а заодно и снизить рейтинг президента США Дональда Трампа, используя для этого эпидемию нового коронавируса, которая, в свою очередь, решает также задачу разжигания конфликта с Китаем.