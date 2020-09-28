Варшава, , 11:47 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау высказался о внешней политике Варшавы, затронув тему строительства проекта «Троеморье», а также ситуации в Белоруссии. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Развитие Троеморья — сообщества государств Центральной и Восточной Европы, куда входят страны ЕС от Эстонии на севере до Болгарии и Хорватии на юге — Рау назвал одним из основных направлений польской внешней политики. Министр отметил, что целью проекта является «устранить различия между старым ЕС и восточной частью европейского сообщества».

»Самым важным моментом в строительстве нашего Троеморья является то, что это сообщество государств и наций, имеющих очень похожий исторический опыт борьбы за свободу. Наш проект должен быть реализован в первую очередь в совместном развитии инфраструктуры в железнодорожном и транспортном секторах, а также в развитии киберпространства», — подчеркнул глава МИД Польши.

Затронув тему политического кризиса в Белоруссии, польский дипломат заявил, что в интересах Польши в первую очередь недопущение усиления военного присутствия России в Белоруссии.

Напомним, на прошлой неделе председатель комитета по Белоруссии в польском парламенте Роберт Тышкевич заявил, что в настоящее время ведется межпартийная работа по выработке более эффективной системе финансирования негосударственных СМИ Белоруссии.