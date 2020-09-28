Ереван, , 11:49 — REGNUM У армянских военных нет пленных, взятых в результате боестолкновений с азербайджанской стороной. Об этом сообщил 28 сентября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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Ранее информация о пленённых армянской стороной в Нагорном Карабахе появилась в некоторых изданиях Азербайджана. Среди взятых в плен был назван азербайджанский генерал-майор Маис Бархударов.

Ованнисян заявил, что живых пленных у Армении нет, но есть «многочисленные трупы азербайджанских военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ованнисян заявил о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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