Ереван, , 11:39 — REGNUM Около 200 военнослужащих армии Нагорно-Карабахской республики получили ранения различной степени тяжести во время боев с военными вооруженных сил Азербайджана. Об этом 28 сентября сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«У армии обороны Арцаха ранены примерно 200 военнослужащих. Все они сейчас находятся под присмотром врачей, часть из них отправлена в Ереван», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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