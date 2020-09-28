Сеул, , 11:38 — REGNUM 26 сентября глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с коллегой из Киргизии Чингизом Айдарбековым, с которым обсудила ситуацию с коронавирусом и пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, в ходе разговора южнокорейский дипломат также обратилась к коллеге с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В свою очередь, глава МИД Киргизии выразил благодарность южнокорейскому правительству за помощь в борьбе с коронавирусом, а также высоко оценил опыт и знания Ю Мён Хи в торговых вопросах.