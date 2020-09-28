Киев, , 11:34 — REGNUM Армении и Азербайджану следует сесть за стол переговоров и обсудить конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщил 28 сентября парламентский телеканал «Рада».

"Мы, как государство, обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями и я от себя, от Верховной рады, хотел бы призвать всех сделать максимум для того, чтобы не гибли люди и сесть за стол переговоров», — сказал Разумков.

По его мнению, данную позицию должен занимать весь парламент Украины.

«Надеюсь, что по такому пути будут дальше развиваться события в нагорном Карабахе», — подчеркнул спикер Рады.

Напомним, в связи с обострением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановила полёты в Ереван.

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