Киев, 28 сентября 2020, 11:34 — REGNUM Армении и Азербайджану следует сесть за стол переговоров и обсудить конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщил 28 сентября парламентский телеканал «Рада».
По его мнению, данную позицию должен занимать весь парламент Украины.
Напомним, в связи с обострением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановила полёты в Ереван.
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