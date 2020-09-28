Бейрут, , 11:30 — REGNUM Посольство Индонезии в Ливане в сотрудничестве с коллегами из Сирии помогли 60 индонезийским гражданам вернуться на родину, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что граждане Индонезии преодолеют путешествие из Дамаска в Бейрут, а затем в Индонезию.

Посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тохари заявил, что посольство Индонезии в Бейруте способствовало выезду индонезийских граждан из Сирии при интенсивном сотрудничестве между посольством Индонезии в Бейруте, посольством Индонезии в Дамаске и службой безопасности Ливана в процессе оформления документов и разрешений для индонезийских граждан, чтобы обеспечить бесперебойную и упорядоченную работу.

В настоящее время в Ливане зарегистрировано в общей сложности 35 228 случаев заражения SARS-CoV-2 и 340 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии подчеркнуло, что Вануату не является представителем народа Папуа, отвечая на обвинения в нарушении прав человека, которые тихоокеанская страна выдвинула против Индонезии.

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