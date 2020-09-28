Пекин, , 11:28 — REGNUM США активно подталкивают мир к конфликту, создавая очаги напряженности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Американцы подталкивают очень активно Индию к конфликту с Китаем, индийцы упираются, им все больше и больше предлагают. Им предлагают полный перенос из Китая производительных сил и так далее, поэтому зреет этот конфликт. Плюс Пакистан, который Китай совершенно контролирует, и из которого американцы выбиты, плюс все конфликты внутри Востока», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что объединение Ирана и Турции невозможно, а без этого объединения внутри армяно-азербайджанского конфликта появится и ирано-турецкий конфликт, после чего в этом конфликт будут втянуты другие страны. Таким образом, по словам политолога, мир вползает в новую конфликтность, будучи при этом очень потребительски-инертным.

«Его очень трудно запихнуть в это новое состояние. И мне кажется, что если еще несколько мощных толчков не произойдет, то все это начнет вяло идти в зону пережевывания пищи бытия, в которой сейчас находится потребительская цивилизация», — продолжил Кургинян.

Кургинян добавил, что в Африке происходят кошмарные вещи, она, по сути, стала ареной ожесточенного противостояния США и Китая, Турция все больше сдвигается в сторону фашистской идеологии «Серых волков». Это очень сильно беспокоит Иран, а Китай тем временем меняет доктрину Дэн Сяопина на нечто новое.

«А внутри этого дела американцы наращивают плацдармы напряженности. Одним из них является Белоруссия», — подчеркнул эксперт.