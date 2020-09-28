Пекин, 28 сентября 2020, 11:28 — REGNUM США активно подталкивают мир к конфликту, создавая очаги напряженности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что объединение Ирана и Турции невозможно, а без этого объединения внутри армяно-азербайджанского конфликта появится и ирано-турецкий конфликт, после чего в этом конфликт будут втянуты другие страны. Таким образом, по словам политолога, мир вползает в новую конфликтность, будучи при этом очень потребительски-инертным.
Кургинян добавил, что в Африке происходят кошмарные вещи, она, по сути, стала ареной ожесточенного противостояния США и Китая, Турция все больше сдвигается в сторону фашистской идеологии «Серых волков». Это очень сильно беспокоит Иран, а Китай тем временем меняет доктрину Дэн Сяопина на нечто новое.