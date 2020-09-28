Любляна, , 11:26 — REGNUM 27 сентября члены правительства Словении приняли решение снять ограничения на въезд для граждан Сербии, добавив страну в «зелёный список» с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Таким образом, жители Сербии теперь смогут без теста на коронавирус и пребывания на карантине путешествовать по Словении.

В «зелёный» эпидемиологический список Словении с 28 сентября, помимо Сербии, также будет внесена Польша.

Гражданам стран, которые находятся в «зеленом списке», не требуется тестирование на COVID-19 при въезде в Словению. Кроме того, Венгрию, Австрию и Хорватию внесут в «оранжевый» эпидемиологический список Словении, который предполагает наличие теста, но не обязывает находиться на карантине по прибытии в страну.