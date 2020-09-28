Москва, 28 сентября 2020, 11:15 — REGNUM Пандемия нового коронавируса была использована США для атаки на Китай и развязывания крупного конфликта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, вокруг нагнетаемого большого конфликта готовятся также малые и средние по всей периферии. К этому конфликту также подключена «репетиция биологической войны», коей является пандемия нового коронавируса. Кургинян также отметил, что мы такими темпами входим в очень неприятный мир.