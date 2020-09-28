Москва, , 11:15 — REGNUM Пандемия нового коронавируса была использована США для атаки на Китай и развязывания крупного конфликта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Напасть это, это не регулярное такое эволюционное заболевание. Это крупный шухер (прошу прощения за это слово, но оно наиболее ярко говорит о том, что именно происходит), результатом которого является фантастическое изменение риторики Соединенных Шатов по отношению к Китаю. Китай был почти дружественной страной… «коммунистическая мерзкая страна», «гадость». Так говорят только, когда готовятся к большому конфликту», — заявил Кургинян.

По его словам, вокруг нагнетаемого большого конфликта готовятся также малые и средние по всей периферии. К этому конфликту также подключена «репетиция биологической войны», коей является пандемия нового коронавируса. Кургинян также отметил, что мы такими темпами входим в очень неприятный мир.