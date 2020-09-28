Ереван, , 11:06 — REGNUM Военнослужащие Азербайджана применяют в боях в Нагорном Карабахе тяжёлую огнемётную систему, заявила 28 сентября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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«Утром 28 сентября противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы «ТОС», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

Она добавила, что армянские военнослужащие сдерживают наступление, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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