Вашингтон, 28 сентября 2020, 10:51 — REGNUM Нет ничего, что бы извинило «этическую слепоту» бывшего вице-президента США Джо Байдена, который не хотел ни замечать, ни остановить сомнительные дела своего сына Хантера на Украине, пишет 28 сентября редакция консервативного американского издания Washington Examiner.
Ранее сенаторы-республиканцы выпустили доклад, в котором указывалось, что сын нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена Хантер получал деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, бизнесменов Украины и Казахстана, а также вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Сенаторы обратили внимание на то, что Байден — младший, работавший в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, своими действиями подрывал политику США в отношении Киева.
При этом, отмечает редакция консервативного издания, Байден хорошо знал о членстве своего сына в совете директоров компании и не отказался от того, чтобы возглавлять курс украинский курс администрации Барака Обамы, чем показал «вопиющую» недальновидность.
Напомним, высокопоставленные члены Демократической партии США раскритиковали доклад сенаторов, назвав его «попыткой российской дезинформации». В партии Байдена указали на то, что республиканцы не предоставили свидетельств того, что «бывший вице-президент совершил какую-либо ошибку в проведении внешней политики США на Украине».