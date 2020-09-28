Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Нет ничего, что бы извинило «этическую слепоту» бывшего вице-президента США Джо Байдена, который не хотел ни замечать, ни остановить сомнительные дела своего сына Хантера на Украине, пишет 28 сентября редакция консервативного американского издания Washington Examiner.

Ранее сенаторы-республиканцы выпустили доклад, в котором указывалось, что сын нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена Хантер получал деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, бизнесменов Украины и Казахстана, а также вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Сенаторы обратили внимание на то, что Байден — младший, работавший в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, своими действиями подрывал политику США в отношении Киева.

При этом, отмечает редакция консервативного издания, Байден хорошо знал о членстве своего сына в совете директоров компании и не отказался от того, чтобы возглавлять курс украинский курс администрации Барака Обамы, чем показал «вопиющую» недальновидность.

«Такой якобы опытный государственный деятель, как Байден, очевидно, знает, что, просто заявив о своих связях с влиятельными официальными лицами США, коррумпированные иностранные акторы могут использовать эти связи для оказания помощи или для получения иммунитета от санкций или судебного преследования — даже если американский чиновник действительно настаивает на антикоррупционных мерах, как это делал Байден на Украине. Иными словами, деловые отношения сына могли напрямую препятствовать достижению законных целей отца во внешней политике США», — указали в издании.

«Нет никакого оправдания этической слепоте Джо Байдена в отношении грязной иностранной спекуляции своего сына и его брата. Недостаточно сказать, что сам вице-президент не получил прибыли от этих сделок и не изменил сознательно политику США из-за них. Из-за самого характера этих деловых договоренностей молчаливое согласие Байдена с ними неизбежно ставило под угрозу интересы США», — добавили в Washington Examiner.

Напомним, высокопоставленные члены Демократической партии США раскритиковали доклад сенаторов, назвав его «попыткой российской дезинформации». В партии Байдена указали на то, что республиканцы не предоставили свидетельств того, что «бывший вице-президент совершил какую-либо ошибку в проведении внешней политики США на Украине».