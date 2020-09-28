Любляна, , 10:47 — REGNUM Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка встретился в столице Словении с руководителем Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба НОК.

Бубка передал главе МОК письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот пригласил Баха посетить Украину в 2021 году.

Томас Бах поблагодарил за приглашение и заявил, что предварительно будет планировать свою поездку на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский поручил правительству Украины провести на Украине Олимпиаду. Для этого в стране планируют построить ряд спортивных объектов.

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