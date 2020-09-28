Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, в Ростове-на-Дону проходит заседание Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва. Пост спикера муниципального парламента сохранила Зинаида Неярохина («Единая Россия»).

Неярохина руководит Ростовской-на-Дону городской думой около 25 лет. Так, с 1994 по 2005 годы руководила работой муниципального парламента, являясь заместителем градоначальника по местному самоуправлению, в 2005 и 2010 годах избиралась председателем городского парламента, в 2014 и 2015 годах была избрана главой города.

За кандидатуру Неярохиной в ходе открытого голосования высказались 34 из 40 депутатов. Альтернативный кандидат — Наталья Оськина (КПРФ) — получила два голоса в свою поддержку.