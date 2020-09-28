Москва, , 10:44 — REGNUM Власти Армении не планируют обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в связи с обострением в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября РИА Новости сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

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«Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет», — сказал Тоганян, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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