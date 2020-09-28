Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Обострение конфликта в Нагорном Карабахе болезненно воспринимается в Грузии, заявил патриарх Грузинской православной церкви Илия Второй. Его обращение было опубликовано на сайте патриархии.

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Глава церкви отметил, что для Грузии этот конфликт воспринимается очень болезненно, так как в стране живет большое количество армян и азербайджанцев. Кроме того, Грузия имеет общие границы с Арменией и Азербайджаном.

«Надеемся, что власти обеих стран и международное сообщество не допустят острой эскалации ситуации, которая станет проблемой на Кавказе и большим вызовом для мира», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября.

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