Баку, , 10:30 — REGNUM Число мирных граждан Азербайджана, получивших ранения после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, достигло 26. Об этом сообщили 28 сентября в Генеральной прокуратуре республики.

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Ранее, 27 сентября, в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что после обострения ситуации на границе с Нагорных Карабахом ранения получили шесть мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская сторона потеряла 550 военнослужащих. В Ереване сообщение о гибели 550 человек опровергли. Минобороны Армении, в свою очередь, заявило о гибели 200 азербайджанских военнослужащих.

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