Степанакерт, , 10:27 — REGNUM В Нагорном Карабахе создан специальный штаб по координации работы тыловых служб, соответствующее распоряжение подписал президент республики Араик Арутунян.

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В состав штаба вошли министры сельского хозяйства, экономики и производственных инфраструктур, территориального управления и развития, а также директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Азербайджан начал артобстрел населённых пунктов Арцаха, в том числе Степанакерта, перейдя в наступление по всей линии фронта. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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